Незабаром відбудеться 70-й конкурс Євробачення. Він пройде в Австрії після перемоги співака JJ в Євробаченні-2025.

Водночас нарешті організатори оголосили про те, в якому місті відбудеться пісенний конкурс і в які дні він пройде. Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційну інстаграм-сторінку Євробачення.

Не пропустіть Поліція розслідує справу Костянтина Темляка за статтею про домашнє насильство

Так, з'ясувалося, що пісенний конкурс відбудеться у столиці Австрії – Відні. Перший півфінал Євробачення-2026 глядачі побачать 12 травня, другий – 14 травня, а грандфінал пісенного конкурсу пройде 16 травня.

Зауважимо, що Австрія вже втретє в історії прийматиме Євробачення. До перемоги Йоганнеса Піча, таким є справжнє ім'я JJ, з піснею Wasted Love у 2025 році, країна вигравала двічі: у 2014 році Кончита Вурст з Rise Like a Phoenix та у 1966 році Удо Юргенс з Merci, Chérie.

Відомо, що Відень – рідне місто JJ і раніше заявляв, що хотів би, щоб пісенний конкурс відбувся там. Водночас для проведення Євробачення-2026 також розглядали Ебрайхсдорф, Грац, Інсбрук, Лінц, Оберварт та Санкт-Пельтен.



Цікаво, що днями організатори Євробачення представили оновлений логотип.