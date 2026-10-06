Чехія відмовилася від участі у Євробаченні-2027: країна озвучила причину

Євробачення-2027 традиційно відбудеться у травні. Майбутній 71-й пісенний конкурс прийматиме Болгарія. Сьогодні стало відомо, що Чехія не братиме участі у конкурсі й вже озвучила причину.

Чеський телевізійний мовник в інстаграмі повідомив про рішення країни відмовитися від участі у конкурсі. Країна подякувала усім своїм представникам на цьому конкурсі у різні роки й пояснила, чому пропустить 2027 рік.

Пісенний конкурс Євробачення – це масштабний проєкт із високими вимогами до програмної сітки, продакшну та організації. З огляду на оптимізацію та перегляд бюджету, які зараз тривають, Чеське телебачення вирішило відмовитися від участі в конкурсі 2027 року,

– повідомив мовник.



Чому Чехія відмовляється від Євробачення-2027 / Фото з інстаграму

У повідомленні зазначається, що це рішення стосується саме конкурсу 2027 року. "Ми оцінюємо кожен випуск окремо, тому наразі не хочемо спекулювати щодо того, коли саме Чеське телебачення знову приєднається до Євробачення", – додали представники місцевого мовника.

Окрім відмови від участі, Česká televize повідомила, що не купуватиме й права на трансляцію Євробачення-2027. Втім, чеські шанувальники конкурсу без контенту не залишаться – подивитися шоу можна буде на офіційному YouTube-каналі проєкту, а їхні бали врахують у загальному голосуванні категорії "Решта світу".

І якщо Чехія відмовилася від Євробачення через фінансові питання, то Ірландія офіційно пропустить конкурс через війну в Газі. Раніше 24 Канал розповідав про те, що ірландський суспільний мовник RTÉ також не транслюватиме конкурс. Представники телеканалу пояснили таке рішення "глибокою стурбованістю гуманітарною кризою". Також було висловлено обурення тим, що незалежні міжнародні журналісти не мають доступу до території конфлікту.