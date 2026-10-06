Чешский телевещатель сообщил в инстаграме о решении страны отказаться от участия в конкурсе. Страна поблагодарила всех своих представителей, участвовавших в этом конкурсе в разные годы, и объяснила, почему пропустит конкурс 2027 года.

Песенный конкурс Евровидение – это масштабный проект с высокими требованиями к программной сетке, продакшну и организации. Учитывая оптимизацию и пересмотр бюджета, которые сейчас продолжаются, Чешское телевидение решило отказаться от участия в конкурсе 2027 года,

– сообщил вещатель.



Почему Чехия отказывается от Евровидения-2027 / Фото из инстаграма

В сообщении отмечается, что это решение касается именно конкурса 2027 года. "Мы оцениваем каждый выпуск отдельно, поэтому пока не хотим спекулировать на тему того, когда именно Чешское телевидение вновь присоединится к Евровидению", – добавили представители местного вещателя.

Помимо отказа от участия, Česká televize сообщила, что не будет приобретать и права на трансляцию Евровидения-2027. Впрочем, чешские поклонники конкурса без контента не останутся – посмотреть шоу можно будет на официальном YouTube-канале проекта, а их баллы будут учтены в общем голосовании категории "Остальной мир".

И если Чехия отказалась от Евровидения из-за финансовых вопросов, то Ирландия официально пропустит конкурс из-за войны в Газе. Ранее 24 Канал сообщал о том, что ирландский общественный вещатель RTÉ также не будет транслировать конкурс. Представители телеканала объяснили такое решение "глубокой обеспокоенностью гуманитарным кризисом". Также было выражено возмущение тем, что независимые международные журналисты не имеют доступа к территории конфликта.