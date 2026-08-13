Україна може перемогти, але не прийняти Євробачення: що змінилося у правилах конкурсу

Європейська мовна спілка (EBU) оновила правила проведення Євробачення. Нові вимоги почнуть діяти вже з 2027 року.

Про зміни організатори повідомили на офіційному сайті конкурсу. Вони стосуються одразу кількох важливих питань: хто може брати участь у Євробаченні, як має звучати виступ артиста наживо та чи зможе країна-переможниця провести наступний конкурс у себе. Для України останній пункт особливо важливий.

Річ у тім, що Україна може не прийняти Євробачення навіть у разі перемоги. За новими правилами, перемога на Євробаченні більше не гарантує країні автоматичного права провести наступний конкурс.

Якщо збройний конфлікт, складна геополітична ситуація або будь-які інші обставини суттєво впливають на безпеку, захищеність чи стабільність регіону, де розташований мовник-учасник, цей мовник не матиме права приймати наступне Євробачення у разі перемоги свого представника,

– йдеться на сайті конкурсу.

Раніше в правилах не було чітко прописано, що країна може втратити право прийняти Євробачення через небезпечну ситуацію. Тепер таку можливість закріпили в регламенті.

Для України це особливо актуально через повномасштабну війну. Тобто якщо український представник переможе на Євробаченні у 2027 році, це ще не означатиме, що наступний конкурс обов'язково проведуть в Україні. Остаточне рішення залежатиме від безпекової ситуації.

Євробачення-2027 змінило правила: що відомо

Ще одна зміна стосується музики, яку артисти використовують під час виступів. З 2027 року учасникам не дозволятимуть використовувати бек-треки, які дублюють основну вокальну партію. Простими словами, попередньо записаний голос не можна буде використовувати для того, щоб підстрахувати або фактично замінити спів артиста наживо.

Водночас бек-треки повністю не заборонять. Учасники й надалі зможуть використовувати попередньо записану музику та додаткові вокальні елементи, але вони не повинні дублювати головну вокальну партію.

Третє нововведення стосується віку. Починаючи з 2027 року, виступати на Євробаченні зможуть лише артисти, яким виповнилося 18 років до початку першої репетиції.

В EBU пояснили, що так хочуть краще захистити учасників та зменшити психологічне навантаження, яке виникає під час конкурсу.

Насправді питання вікових обмежень на Євробаченні не раз ставало предметом дискусій. Наймолодшою переможницею в історії конкурсу залишається бельгійська співачка Сандра Кім, яка виграла у 1986 році. Тоді делегація Бельгії заявила, що виконавиці 15 років, хоча насправді їй було лише 13.

Сандра Кім виступила на Євробаченні-1986: дивіться відео онлайн

Після цього Швейцарія, яка посіла друге місце, намагалася оскаржити результат і домогтися дискваліфікації Бельгії, але без успіху. Цей випадок став однією з причин, чому у 1990 році на Євробаченні встановили мінімальний вік учасників – 16 років. Тепер його знову підвищили, цього разу до 18 років.

До речі, раніше стало відомо, що Канада візьме участь у Євробаченні-2027.