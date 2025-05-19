Через вплив збройних конфліктів: Іспанія хоче обговорити систему телеголосування на Євробаченні

Іспанський мовник Radio Televisión Española (RTE) збирається звернутися до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням розпочати обговорення щодо телеголосування на Євробаченні, щоб оцінити, чи є нинішній метод найбільш доцільним.

На сайті RTE йдеться, що кілька країн звертаються з аналогічним проханням, передає Show 24. Вони вважають, що "на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що конкурс може втратити свою культурну сутність".

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Іспанська делегація також просить повідомити, скільки голосів від іспанців отримала кожна країна.

Відомо, що під час першого півфіналу іспанські телеглядачі здійснили 774 дзвінків, відправили 2377 текстових повідомлень та віддали 11 310 онлайн-голосів.

У гранд-фіналі вони здійснили 7 283 дзвінки, відправили 23 840 текстових повідомлень та віддали 111 565 онлайн-голосів. Відповідно 12 балів отримав Ізраїль, 10 – Україна, 8 – Польща, 7 – Естонія, 6 – Фінляндія, 5 – Швеція, 4 – Австрія, 3 – Албанія, 2 – Норвегія, 1 – Франція.

Євробачення-2025

Зауважимо, що представниця Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise отримала 60 балів від журі, а від глядачів – 297. Так, співачка посіла друге місце.

Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на пісенному конкурсі з піснею Bird of Pray, також отримав 60 балів від журі, а глядачі віддали колективу 158 балів. У підсумку українці зайняли дев'яте місце.

Перемогу на Євробаченні-2025 здобув представник Австрії JJ з піснею Wasted Love. Він набрав 436 балів. Третє місце виборов Томмі Кеш з Естонії з вірусною піснею Espresso Macchiato. Співак набрав 356 балів.