Понад 70 підписів: зірки Євробачення вимагають заборонити Ізраїлю брати участь у конкурсі

Колишні учасники Євробачення звернулися з вимогою до Європейської мовної спілки (EBU). Вони просять заборонити представниці Ізраїлю виступати у цьогорічному конкурсі.

Відповідний відкритий лист до EBU підписали 72 музиканти та виконавці, які раніше брали участь у пісенному конкурсі. Про це пише Show 24 з посиланням на Euronews.

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Ще з минулого року участь Ізраїля в Євробаченні викликала суперечки у спільноті єврофанів. Цьогоріч колишні учасники конкурсу звернулися до організаторів з закликом заборонити участь Ізраїлю та його національному мовнику KAN.

Причиною вони називають "геноцид, вчинений країною проти палестинців у Газі, багаторічний режим апартеїду та військову окупацію".

Продовжуючи підтримувати представництво Ізраїлю, Європейська мовна спілка нормалізує і відбілює його злочини. EBU вже продемонструвала, що здатна вживати заходів, як у 2022 році, коли виключила Росію з конкурсу. Ми не приймаємо ці подвійні стандарти щодо Ізраїлю,

– мовиться у листі.

Серед тих, хто підписав відкритий лист, є зірки Євробачення. Зокрема, переможець конкурсу у 2017 році Сальвадор Собрал, ірландець Чарлі Мак Геттіган, португальський співак Фернандо Тордо, представниці Франції та Великої Британії на Євробаченні-2023 La Zarra і Мей Мюллер, представники Ісландії та Норвегії на Євробаченні-2024 – Асдіс Марія та гурт GÅTE.

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Цьогорічною представницею Ізраїля є Юваль Рафаель, яка перемогла в ізраїльському талант-шоу HaBa. Відомо, що співачка дивом вижила після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023. Дівчина перебувала в укритті близько 8 годин поряд з тілами загиблих, перш ніж її врятували ізраїльські військові.

Юваль Рафаель зізналась, що готова до обурливих вигуків в її бік на конкурсі. Вона планує представити країну з піснею New Day Will Rise, що символізує відродження, на яке чекають в Ізраїлі після війни.