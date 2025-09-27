Юлія Думанська втретє стала мамою. Співачка народила сина Тадея.

Вона вперше показала малюка публіці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Думанської.

Юлія опублікувала сторіс, де показала як чоловік прогулюється з новонародженим сином, який солодко спить у візочку. Артистка не була багатослівною й додала лише емодзі у вигляді білого серця.

Юлія Думанська показала чоловіка з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, малюк народився ще в серпні. Про це тоді повідомили на інстаграм-сторінці футбольного клубу "Рух", засновником якого є Григорій Козловський.

Що відомо про особисте життя Юлії Думанської?

Співачка не надто афішує подробиці про стосунки з чоловіком. Водночас відомо, що вони з львівським бізнесменом Григорієм Козловським одружилися 14 лютого 2018 року. Чоловік старший за Юлію на 20 років.

В 11 річницю стосунків він писав: "Хочу тебе привітати з нашим днем. У цей день ти вперше за три роки моїх намагань отримати твій номер телефону подзвонила, я вперше подарував тобі квіти, у нас було перше побачення, ми вперше поцілувалися і у цей день ми зізнались, що кохаємо одне одного".