З синьо-жовтим прапором: Саніна й українська діджейка Korolova запалили на сцені Tomorrowland

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та українська діджейка Korolova (Ольга Корольова) виступили на фестивалі електронної музики Tomorrowland, що проходить в Бельгії. На сцені замайорів синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Korolova. Вона опублікувала відео зі свого виступу.

До речі Підняла синьо-жовтий стяг перед тисячами людей: українська діджейка виступила на Tomorrowland

Юлія Саніна і Korolova зіграли на сцені масштабного фестивалю Tomorrowland свою спільну пісню Higher Calling, прем'єра якої відбулася кілька місяців тому. Фронтвумен гурту The Hardkiss також тримала в руках український прапор. До речі, синьо-жовтий стяг принесли й деякі глядачі.

Юлія Саніна і Korolova на Tomorrowland / відео з інстаграму діджейки

Юлія Саніна і Korolova – Higher Calling / відео з інстаграму діджейки

Також Korolova зіграла на сцені фестивалю україномовний трек Vorozhyla.

Korolova зіграла Vorozhyla на Tomorrowland / відео з інстаграму діджейки

Мій дебют на Freedom Stage був незабутнім досвідом. Вдячна на кожну мить, кожен ритм, кожну душу, яка танцювала зі мною,

– поділилась емоціями Korolova.

Нагадаємо, раніше у Бельгії сталася пожежа, яка знищила головну сцену Tomorrowland.