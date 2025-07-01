З синьо-жовтим прапором: Саніна й українська діджейка Korolova запалили на сцені Tomorrowland
- Юлія Саніна і діджейка Korolova виступили на фестивалі Tomorrowland у Бельгії з піснею Higher Calling, з'явившись на сцені з українським прапором.
- Korolova також зіграла україномовний трек Vorozhyla на Freedom Stage і поділилася своїми емоціями від дебюту.
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та українська діджейка Korolova (Ольга Корольова) виступили на фестивалі електронної музики Tomorrowland, що проходить в Бельгії. На сцені замайорів синьо-жовтий прапор.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Korolova. Вона опублікувала відео зі свого виступу.
До речі Підняла синьо-жовтий стяг перед тисячами людей: українська діджейка виступила на Tomorrowland
Юлія Саніна і Korolova зіграли на сцені масштабного фестивалю Tomorrowland свою спільну пісню Higher Calling, прем'єра якої відбулася кілька місяців тому. Фронтвумен гурту The Hardkiss також тримала в руках український прапор. До речі, синьо-жовтий стяг принесли й деякі глядачі.
Юлія Саніна і Korolova на Tomorrowland / відео з інстаграму діджейки
Юлія Саніна і Korolova – Higher Calling / відео з інстаграму діджейки
Також Korolova зіграла на сцені фестивалю україномовний трек Vorozhyla.
Korolova зіграла Vorozhyla на Tomorrowland / відео з інстаграму діджейки
Мій дебют на Freedom Stage був незабутнім досвідом. Вдячна на кожну мить, кожен ритм, кожну душу, яка танцювала зі мною,
– поділилась емоціями Korolova.
Нагадаємо, раніше у Бельгії сталася пожежа, яка знищила головну сцену Tomorrowland.