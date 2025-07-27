Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Korolova. Она опубликовала видео со своего выступления.
Кстати Подняла сине-желтый флаг перед тысячами людей: украинская диджейка выступила на Tomorrowland
Юлия Санина и Korolova сыграли на сцене масштабного фестиваля Tomorrowland свою совместную песню Higher Calling, премьера которой состоялась несколько месяцев назад. Фронтвумен группы The Hardkiss также держала в руках украинский флаг. Кстати, сине-желтый флаг принесли и некоторые зрители.
Юлия Санина и Korolova на Tomorrowland / видео из инстаграма диджейки
Юлия Санина и Korolova – Higher Calling / видео из инстаграма диджейки
Также Korolova сыграла на сцене фестиваля украиноязычный трек Vorozhyla.
Korolova сыграла Vorozhyla на Tomorrowland / видео из инстаграма диджейки
Мой дебют на Freedom Stage был незабываемым опытом. Благодарна за каждое мгновение, каждый ритм, каждую душу, которая танцевала со мной,
– поделилась эмоциями Korolova.
Напомним, ранее в Бельгии произошел пожар, который уничтожил главную сцену Tomorrowland.