Диджейка Miss Monique (настоящее имя – Олеся Аркуша) подняла украинский флаг перед тысячной аудиторией. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на United24.

Украинка выступила на главной сцене Tomorrowland – одном из крупнейших и самых известных фестивалей электронной музыки в мире. Она завершила свой сет треком "Is Anyone There?" и под овации тысячи зрителей подняла сине-желтый флаг.

Завершать свой сет на Tomorrowland Main Stage, поднимая флаг моей страны – Украины – это был момент, который я никогда не забуду!

– поделилась Miss Monique.

Miss Monique подняла украинский флаг на Tomorrowland: видео

Чем известна Miss Monique?

Карьера Miss Monique началась в 2011, когда она выступала в Украине. С ростом популярности диджейка начала завоевывать иностранных слушателей и выступать за рубежом. С момента дебюта Miss Monique выступила около в 40 странах мира. В 2019 году диджейка основала собственный лейбл Siona Records.

С начала полномасштабного вторжения Miss Monique выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Напомним, ранее вокалист Judas Priest поддержал Украину, выйдя на сцену с сине-желтым флагом. Это произошло во время празднования 60-летия группы Scorpions в Ганновере.