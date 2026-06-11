Юлія Саніна чесно сказала, чи переживала кризу у шлюбі з Валом Бебком

Після початку повномасштабної війни фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом із чоловіком Валерієм Бебком переїхала за кордон. Подружжя нечасто з'являється разом на публіці та майже не ділиться подробицями особистого життя, через що мережею ширились чутки, що нібито Вал і Юлія перебувають на межі розлучення.

В ексклюзивній розмові з 24 Каналом артистка прокоментувала ці припущення та відповіла, чи справді їхня сім'я переживала складний період.

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Юлія Саніна спростувала інформацію про нібито проблеми у їхньому шлюбі з Валерієм Бебко.

Нам було достатньо весело спостерігати, як жовта преса спочатку сама придумала нам кризу, потім сама ж її спростувала, а потім оголосила, що я вагітна, а потім, що лише планую другу дитину. Ми з Валом намагаємося ставитися до цього спокійно і просимо батьків не читати це, бо вони найбільше засмучуються,

– сказала вона.

Валерій Бебко та Юлія Саніна / Фото з інстаграму співачки

Ексклюзивна інтерв'ю скоро читайте на 24 Каналі

Історія кохання Юлії Саніної та Валерія Бебко

Майбутнє подружжя познайомилося, коли Валерій працював на музичному телеканалі MTV Україна, а Юлія прийшла туди як журналістка, щоб взяти інтерв'ю.

Після тієї зустрічі вони почали спілкуватися й згодом створили спільний музичний проєкт Val & Sanina та записали кілька пісень. З часом пара заснувала рок-гурт The Hardkiss.

Свій роман вони певний час не афішували, однак у 2011 році Юлія та Валерій одружилися. У 2015 році в подружжя народився син Данило, якому 21 листопада виповниться 11 років.