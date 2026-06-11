В ексклюзивній розмові з 24 Каналом артистка прокоментувала ці припущення та відповіла, чи справді їхня сім'я переживала складний період.

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Юлія Саніна спростувала інформацію про нібито проблеми у їхньому шлюбі з Валерієм Бебко.

Нам було достатньо весело спостерігати, як жовта преса спочатку сама придумала нам кризу, потім сама ж її спростувала, а потім оголосила, що я вагітна, а потім, що лише планую другу дитину. Ми з Валом намагаємося ставитися до цього спокійно і просимо батьків не читати це, бо вони найбільше засмучуються,

– сказала вона.

Валерій Бебко та Юлія Саніна / Фото з інстаграму співачки

Ексклюзивна інтерв'ю скоро читайте на 24 Каналі

Історія кохання Юлії Саніної та Валерія Бебко

Майбутнє подружжя познайомилося, коли Валерій працював на музичному телеканалі MTV Україна, а Юлія прийшла туди як журналістка, щоб взяти інтерв'ю.

Після тієї зустрічі вони почали спілкуватися й згодом створили спільний музичний проєкт Val & Sanina та записали кілька пісень. З часом пара заснувала рок-гурт The Hardkiss.

Свій роман вони певний час не афішували, однак у 2011 році Юлія та Валерій одружилися. У 2015 році в подружжя народився син Данило, якому 21 листопада виповниться 11 років.