Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко завітала до Національного академічного театру імені Лесі Українки. Там відбулась вистава "Земля" Івана Уривського.

Візит прем'єр-міністерки відбувся у символічний момент. Адже це було закриття 99 театрального сезону, пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку театру.

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Юлія Свириденко подивилася виставу "Земля" Івана Уривського за Ольгою Кобилянською. Представники театру висловили їй вдячність за інтерес до культури у складний період.

Для нас це велика честь і важливий знак підтримки. Щиро дякуємо пані Юлії за теплі слова, увагу до культури та інтерес до життя театру в такий непростий час. Мистецтво – це діалог. І ми щасливі, що цей діалог відбувається не лише зі сцени, а й між людьми, які формують майбутнє країни,

– поділилися у театрі.



Юлія Свириденко відвідала виставу "Земля" / Фото з фейсбуку театру

Зазначимо, прем'єра вистави "Земля" відбулась 30 липня. У ній вперше Олександр та Марія Рудинські зіграли закохану пару й постали у ролях Сави й Рахіри.

Актори поділилися, що працювати разом – це водночас і радість, і виклик. Адже важливо зберігати спокій, коли не вдається знайти спільну мову у творчому процесі.