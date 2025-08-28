У нього вже інша сім'я, – Юлія Юріна вперше розкрила подробиці про розлучення з чоловіком
- Юлія Юріна офіційно розлучилася з Владиславом Байдуном.
- Розлучення було мирним, без конфліктів, і колишнє подружжя підтримує добрі стосунки.
Нещодавно співачка Юлія Юріна офіційно повідомила про розлучення з креативним продюсером і сценаристом Владиславом Байдуном. Тепер артистка відверто поділилася справжньою причиною їхнього розриву.
Як виявилося, у Владислава вже з'явилася інша сім'я. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку Юріної в соцмережі Х.
Не пропустіть Мар'яна Безугла подає до суду на Тараса Тополю
Юлія пояснила, що їхня історія почалася ще в юності: вони познайомилися, коли їм було всього 18-19 років, і прожили разом щасливі десять років. Проте з часом обидва зрозуміли, що мають різні інтереси та йдуть різними шляхами.
Ми вже як три роки не жили разом і були інші стосунки, в нього вже інша сім'я, відкладали розлучення, ось цього року зробили,
– розповіла артистка.
Юлія Юріна назвала причину розлучення з чоловіком / Скриншот з соцмережі Х
Що відомо про розлучення Юлії Юріної та Владислава Байдуна?
26 серпня співачка отримала свідоцтво про розірвання шлюбу. Вона підкреслила, що з Владиславом розійшлися мирно, без конфліктів, і навіть після офіційного розлучення підтримують хороші стосунки.