Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Безуглої.
Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство – це раз. Друге – готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з "відрядженням". Впевнена, що є. Концерти й тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП,
– написала Мар'яна Безугла.
Народна депутатка порівняла Тополю з ексочільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм, який є фігурантом у справі про корупцію щодо закупівлі дронів і РЕБ, і назвала його "посереднім співаком, який порішав".
Але врешті-решт карма – не просте слово, а важливий символ причинно-наслідкового зв'язку. Гайдая карма вже наздогнала непогано. Жаль тільки, що керівництво держави таких підпускає, адже вони марають його своїм слизом і показують нерозбірливість зв'язків,
– додала вона.
Мар'яна Безугла про Тараса Тополю / Скриншот з фейсбуку народної депутатки
Що цьому передувало?
Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 23 червня постраждала квартира Тараса і Олени Тополі, де тоді жінка перебувала разом з братом і племінником. Наразі житло відновлюють.
Мар'яна Безугла назвала руйнування квартири співака "кармою" і звинуватила його у фейковій службі.
Після цього соліст гурту АНТИТІЛА відкрив збір на психіатричну допомогу народній депутатці.
Днями Тополя повідомив, що Безугла відмовилась проходити лікування, тож зібрані кошти передадуть на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону. Крім того, співак подав на неї до суду за наклеп.