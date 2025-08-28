Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Безуглой.
Подаю на Тараса Тополю в суд за мошенничество – это раз. Второе – готовлю запрос, где и как он проходил службу, и нет ли там такого же случая, как у Шабунина с "командировкой". Уверена, что есть. Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим ОП,
– написала Марьяна Безуглая.
Народный депутат сравнила Тополю с экс-главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем, который является фигурантом по делу о коррупции по закупке дронов и РЭБ, и назвала его "посредственным певцом, который порешал".
Но в конце концов карма – не простое слово, а важный символ причинно-следственной связи. Гайдая карма уже настигла неплохо. Жаль только, что руководство государства таких подпускает, ведь они марают его своей слизью и показывают неразборчивость связей,
– добавила она.
Марьяна Безуглая о Тарасе Тополе
Что этому предшествовало?
Напомним, в результате российского удара по Киеву в ночь на 23 июня пострадала квартира Тараса и Елены Тополи, где тогда женщина находилась вместе с братом и племянником. Сейчас жилье восстанавливают.
Марьяна Безуглая назвала разрушение квартиры певца "кармой" и обвинила его в фейковой службе.
После этого солист группы АНТИТЕЛА открыл сбор на психиатрическую помощь народному депутату.
На днях Тополя сообщил, что Безуглая отказалась проходить лечение, поэтому собранные средства передадут в поддержку детей погибших бойцов 130-го батальона. Кроме того, певец подал на нее в суд за клевету.