Я делюсь этим впервые – мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безуглая будет нести за это ответственность в суде,

– поделился Тарас Тополя.

Напомним, что Марьяна Безуглая заявила, что солист группы АНТИТЕЛА якобы не служил, когда в результате российской атаки пострадала его квартира. Народный депутат также назвала разрушение имущества певца "кармой".

После этого Тополя открыл сбор "на психиатра" Безуглий. В интервью певец рассказал, что они с юристом прислали несколько официальных писем народному депутату по поводу распределения этих денег. Женщина хотела потратить их на другие нужды.

"В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно – поддержка детей погибших собратьев из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как это было заявлено при сборе", – отметил певец.

