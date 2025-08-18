Подробностями певец поделился в комментарии "ЖВЛ", передает Show 24. Как оказалось, восстановление квартиры семьи Тополи на завершающем этапе.

У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще где-то несколько недель и к первому сентября в ней можно уже будет снова жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые они ходили, в те же кружки,

– поделился Тарас Тополя.

Сейчас дети Тараса и Елены Тополи возвращаются от родственников из Америки, а дальше планируют поход в Карпаты, который организуют близкие знакомые семьи.

Наши мальчики подросли, то есть пришло время и им попробовать, как это,

– сказала Елена Тополя.

Для справки! Звездные супруги воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.

Когда пострадала квартира Тараса и Елены Тополи?

Напомним, что квартира Тараса и Елены Тополи пострадала в результате российской атаки в ночь на 23 июня. К счастью, все в семье остались живы.

"Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, и те частично разрушены", – рассказывал солист группы АНТИТЕЛА.

Впоследствии Елена поделилась, что той ночью была в квартире вместе с братом и племянником, дети находились в в Нью-Йорке у бабушки.