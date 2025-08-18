Тарас Тополя поделился воспоминаниями в эксклюзивном комментарии Show 24. Он признался, что не был близко знаком с Кузьмой.

Для меня Кузьма был больше, как мой герой. Я познакомился с Андреем еще до моего участия в телевизионных программах. Я помню, как открыл журнал, а там был растрепанный Андрей Кузьменко и было подписано: "герой с соседней улицы". Это был журнал, что нам раздавали в 7 или 8 классе,

– рассказал музыкант.

Тарас Тополя отметил, что прочитал в этом журнале развернутое интервью с Кузьмой. С тех пор Андрей для него остается артистом номер 1 в Украине.

Вживую Тополя познакомился с Кузьмой на программе "Шанс", когда группа "Антитела" участвовала в шоу и была в команде Натальи Могилевской. Несмотря на то, что Андрей Кузьменко был тренером конкурентов, он очень тепло отозвался о коллективе в финале.

"Это очень нас вдохновило. Потому что мы только тогда начинали свой творческий путь как музыканты. Он реально был очень веселым. И подкупало, что на тот момент он был уже реально суперзвезда и между нами не было никакого барьера в общении. Для него не существовало разделения на "звезд" и "звездочек" – он всегда видел в первую очередь Человека", – поделился Тарас Тополя.

