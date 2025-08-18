Тарас Тополя поділився спогадами в ексклюзивному коментарі Show 24. Він зізнався, що не був близько знайомий з Кузьмою.

Для мене Кузьма був більше, як мій герой. Я познайомився з Андрієм ще до моєї участі в телевізійних програмах. Я пам'ятаю, як відкрив журнал, а там був розпатланий Андрій Кузьменко і було підписано: "герой із сусідньої вулиці". Це був журнал, що нам роздавали у 7 чи 8 класі,

– розповів музикант.

Тарас Тополя зазначив, що прочитав у цьому журналі розгорнуте інтерв'ю з Кузьмою. З того часу Андрій для нього залишається артистом номер 1 в Україні.

Наживо Тополя познайомився з Кузьмою на програмі "Шанс", коли гурт "Антитіла" брав участь у шоу та був у команді Наталії Могилевської. Попри те, що Андрій Кузьменко був тренером конкурентів, він дуже тепло відгукнувся про колектив у фіналі.

"Це дуже нас надихнуло. Бо ми тільки тоді починали свій творчий шлях як музиканти. Він реально був дуже веселим. І підкупало, що на той момент він був вже реально суперзірка і між нами не було жодного бар'єра у спілкуванні. Для нього не існувало поділу на "зірок" і "зірочок" – він завжди бачив у першу чергу Людину", – поділився Тарас Тополя.

