Подробицями співак поділився у коментарі "ЖВЛ", передає Show 24. Як виявилося, відновлення квартири сім'ї Тополі на завершальному етапі.

У нас зараз завершується відновлення квартири. Я думаю, ще десь декілька тижнів і до першого вересня в ній можна вже буде знову жити. Відповідно, плануємо дітей відправити у ті школи, в які вони ходили, у ті ж самі гуртки,

– поділився Тарас Тополя.

Наразі діти Тараса й Олени Тополі повертаються від родичів з Америки, а далі планують похід у Карпати, який організовують близькі знайомі сім'ї.

Наші хлопчики підросли, тобто прийшов час і їм спробувати, як це,

– сказала Олена Тополя.

Для довідки! Зіркові подружжя виховує трьох дітей: синів Марка і Романа, доньку Марію.

Коли постраждала квартира Тараса й Олени Тополі?

Нагадаємо, що квартира Тараса й Олени Тополі постраждала внаслідок російської атаки в ніч на 23 червня. На щастя, всі в родині залишились живими.

"Усередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло та вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані", – розповідав соліст гурту АНТИТІЛА.

Згодом Олена поділилась, що тієї ночі була у квартирі разом з братом і племінником, діти перебували в у Нью-Йорку у бабусі.