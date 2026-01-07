Олена Тополя розповіла своїм батькам про розлучення до того, як опублікувати заяву в соцмережах. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю "Радіо Люкс".

Співачка зізналась, якою була реакція її батьків на розпад сім'ї. Вони сподівалися, що це просто такий період, після якого настане примирення.

Я не знаю, як батьки Тараса, але мої батьки думали: "Та помиритесь, все буде добре". Не знаю, я нічого не загадую, нічого не планую. Зараз так, ми вирішили це вдвох, і зараз такий вибір,

– поділилась Олена Тополя.

Також співачка розповіла, що вони з Тарасом пояснили дітям, що вирішили розлучитися. Вона запевнила: для дітей немає відчутних змін, адже кожен з батьків залишається у їхньому житті.

"Пояснили, звичайно. Ось так сталося. Але ми з вами, у нас все добре. Просто, можливо, це якийсь період. Ну, подивимось. Марії ніхто нічого не казав, вона не знає, що це означає. І ми намагаємось бути присутніми. Тобто для них нічого не змінилося по суті", – зауважила Олена.

Раніше в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" Олена Тополя уточнювала, що вони з Тарасом роблять все для того, щоб залишатись хорошими батьками. Наприклад, вони разом їздитимуть на відпочинок з дітьми.

