Про це Тополя розповів у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Я ділюся цим уперше – мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді,

– поділився Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Мар'яна Безугла заявила, що соліст гурту АНТИТІЛА нібито не служив, коли внаслідок російської атаки постраждала його квартира. Народна депутатка також назвала руйнування майна співака "кармою".

Після цього Тополя відкрив збір "на психіатра" Безуглій. В інтерв'ю співак розповів, що вони з юристом надіслали кілька офіційних листів народній депутатці з приводу розподілу цих грошей. Жінка хотіла витратити їх на інші потреби.

"У відповідь ми пояснили, що це було б шахрайством з нашого боку, оскільки метою збору була саме її діагностика та лікування, а альтернативно – підтримка дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. Оскільки вона відмовилась від обстеження та можливого курсу лікування, ми повідомили, що кошти буде спрямовано саме на підтримку дітей загиблих, як це було заявлено при зборі", – зазначив співак.

Коли росіяни зруйнували квартиру Тараса Тополі?