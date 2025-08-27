Крім того, поділився детальніше про те, в рамках якого проєкту мав співпрацю з Зеленським. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Тополя розповів, що у часи, коли Володимир Зеленський ще не займався політикою, вони разом брали участь у зйомках кліпу на композицію "Лего", написану для фільму "Я, ти, він, вона".

Було легко… Стало для мене приємним здивуванням, що він, прибувши на майданчик, буквально за кілька хвилин включився в роботу: зрозумів, що і як потрібно виконувати, і втілив усе бездоганно. Одягнув мій костюм і точно повторив усе, що я робив у кадрі, – така була задумка сценаристів: перевтілення один в одного,

– розповів співак.

Він уточнив, що Зеленський погодився на участь безкоштовно – це була взаємна співпраця в межах промоції стрічки, яку Володимир та Девід Додсон режисували. До того ж Зеленський виконав у фільмі "Я, ти, він, вона" одну з головних ролей – він зіграв Максима Ткаченка.

АНТИТІЛА – Lego: дивіться відео онлайн

Чим займався Володимир Зеленський до того, як став президентом України?

Він був співзасновником і креативним лідером студії "Квартал 95", яка швидко стала одним із найуспішніших продакшенів країни. Також Володимир Олександрович активно займався виробництвом контенту: від розважальних шоу до кіно.

Окрім цього, майбутній президент мав акторську кар'єру. Найвідоміша роль Зеленського – вчитель історії Василь Голобородько у серіалі "Слуга народу", який став президентом.