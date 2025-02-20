Названо номінантів на премію YUNA-2025: хто претендує на головні нагороди

Національна музична премія YUNA оголосила номінантів. Вже за кілька місяців артисти позмагаються за перемогу у своїх категоріях.

У середу, 20 лютого, у центральному атріумі ТРЦ Gulliver наживо оголосили номінантів щорічної української музичної премії YUNA. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку премії.

До слова Танцюють всі: вчимо танець Леді Гаги під трек Abracadabra

Цього року оголошення номінантів відбувалося по-новому. Вперше це зробило 14 трендсетерів із різних сфер – блогери, гумористи, артисти, ведучі та інші. Разом зі співзасновником премії YUNA Павлом Шильком вони урочисто назвали імена номінантів.

Серед них: Володимир Шумко, Олімпія Вайтмусташ, Анна Тульєва, Анастасія Завадська, Аліна Доротюк, Олена Риж, Анжела Чигрин, Ліка Леонова, Юлія Бевзенко, Інна Белень, Тетяна Савіцька, Макс Леонов, Ілона Гвоздьова, Андрій Чорновол

Найбільше шансів здобути перемогу в YUNA отримали Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва, яких номіновано на 6 категорій. Монатік теж має шанси на перемогу, адже отримав 4 номінації.

Список усіх номінантів премії YUNA

Відкриття року

Domiy

FIINKA

GRISANA

Victoria Niro

хейтспіч

Найкраща виконавиця

DOROFEEVA

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

Тіна Кароль

Найкраща пісня до фільму

ADAM – "Говорили і курили" (OST "Я, Победа і Берлін")

BAH.ROMA – "Квітень" (OST "Буча")

MONATIK – "Старі фотографії" (OST "Я, Победа і Берлін")

ZLATA OGNEVICH – "Пташка" (OST "Конотопська

відьма")

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати" (OST "Я, Победа і Берлін")

Тіна Кароль – "Спи собі сама" (OST "Я, Побєда і Берлін")

Найкраща пісня

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"

MONATIK – "А що?"

Parfeniuk – "Врубай"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

Найкраще концертне шоу

DOROFEEVA – "WOy HEARTBEAT"

Klavdia Petrivna – сольне шоу

KOLA – шоу "Бути простим"

Артем Пивоваров – шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"

Океан Ельзи – серія концертів "Той день"

Найкращий альбом

DOROFEEVA – Heartbeat

Klavdia Petrivna – "Їде дах"

Parfeniuk – "Врубай"

Артем Пивоваров – "Твої Вірші, Мої Ноти РТ.2"

Океан Ельзи – "Той день"

Найкращий виконавець

Max Barskih

MONATIK

Parfeniuk

YAKTAK

Артем Пивоваров

Найкращий відеокліп

DOROFEEVA – "Хартбіт"

Jamala – Arafat Dagindan

KOLA – Salut papa

MONATIK – "А що?"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

Найкращий дует/колаборація

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

Крихітка & хейтспіч – "Під весняним дощем"

Тіна Кароль & SHUMEI – "Дзвони"

Найкращий попгурт

ADAM

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

TVORCHI

Найкращий рок-гурт

KOZAK SYSTEM

O.TORVALD

Ziferblat

Антитіла

Океан Ельзи

Найкращий хіп-хоп хіт

alyona alyona – Tato

Parfeniuk – Врубай"

YARMAK – "ВАВИЛОН"

Міша Крупін – "Пароль"

THMK & Ріапобой – "Легенди"

Окрім того, вже на офіційній церемонії національної музичної премії YUNA стане відомо про ще двох лауреатів. Хтось з артистів отримає спеціальну нагороду, а також вручать статуетку за найкращий менеджмент артиста.