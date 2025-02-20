Названо номінантів на премію YUNA-2025: хто претендує на головні нагороди
- Національна музична премія YUNA оголосила номінантів, серед яких Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва претендують на перемогу у 6 категоріях.
- На офіційній церемонії YUNA вручать спеціальну нагороду і оголосять переможця за найкращий менеджмент артиста.
Національна музична премія YUNA оголосила номінантів. Вже за кілька місяців артисти позмагаються за перемогу у своїх категоріях.
У середу, 20 лютого, у центральному атріумі ТРЦ Gulliver наживо оголосили номінантів щорічної української музичної премії YUNA. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку премії.
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Цього року оголошення номінантів відбувалося по-новому. Вперше це зробило 14 трендсетерів із різних сфер – блогери, гумористи, артисти, ведучі та інші. Разом зі співзасновником премії YUNA Павлом Шильком вони урочисто назвали імена номінантів.
Серед них: Володимир Шумко, Олімпія Вайтмусташ, Анна Тульєва, Анастасія Завадська, Аліна Доротюк, Олена Риж, Анжела Чигрин, Ліка Леонова, Юлія Бевзенко, Інна Белень, Тетяна Савіцька, Макс Леонов, Ілона Гвоздьова, Андрій Чорновол
Найбільше шансів здобути перемогу в YUNA отримали Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва, яких номіновано на 6 категорій. Монатік теж має шанси на перемогу, адже отримав 4 номінації.
Список усіх номінантів премії YUNA
Відкриття року
Domiy
FIINKA
GRISANA
Victoria Niro
хейтспіч
Найкраща виконавиця
DOROFEEVA
Jerry Heil
Klavdia Petrivna
KOLA
Тіна Кароль
Найкраща пісня до фільму
ADAM – "Говорили і курили" (OST "Я, Победа і Берлін")
BAH.ROMA – "Квітень" (OST "Буча")
MONATIK – "Старі фотографії" (OST "Я, Победа і Берлін")
ZLATA OGNEVICH – "Пташка" (OST "Конотопська
відьма")
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати" (OST "Я, Победа і Берлін")
Тіна Кароль – "Спи собі сама" (OST "Я, Побєда і Берлін")
Найкраща пісня
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"
MONATIK – "А що?"
Parfeniuk – "Врубай"
Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
Найкраще концертне шоу
DOROFEEVA – "WOy HEARTBEAT"
Klavdia Petrivna – сольне шоу
KOLA – шоу "Бути простим"
Артем Пивоваров – шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"
Океан Ельзи – серія концертів "Той день"
Найкращий альбом
DOROFEEVA – Heartbeat
Klavdia Petrivna – "Їде дах"
Parfeniuk – "Врубай"
Артем Пивоваров – "Твої Вірші, Мої Ноти РТ.2"
Океан Ельзи – "Той день"
Найкращий виконавець
Max Barskih
MONATIK
Parfeniuk
YAKTAK
Артем Пивоваров
Найкращий відеокліп
DOROFEEVA – "Хартбіт"
Jamala – Arafat Dagindan
KOLA – Salut papa
MONATIK – "А що?"
Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
Найкращий дует/колаборація
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"
Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
Крихітка & хейтспіч – "Під весняним дощем"
Тіна Кароль & SHUMEI – "Дзвони"
Найкращий попгурт
ADAM
Chico & Qatoshi
KAZKA
MOLODI
TVORCHI
Найкращий рок-гурт
KOZAK SYSTEM
O.TORVALD
Ziferblat
Антитіла
Океан Ельзи
Найкращий хіп-хоп хіт
alyona alyona – Tato
Parfeniuk – Врубай"
YARMAK – "ВАВИЛОН"
Міша Крупін – "Пароль"
THMK & Ріапобой – "Легенди"
Окрім того, вже на офіційній церемонії національної музичної премії YUNA стане відомо про ще двох лауреатів. Хтось з артистів отримає спеціальну нагороду, а також вручать статуетку за найкращий менеджмент артиста.