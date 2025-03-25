В Україні чи за кордоном: де зараз живе продюсер Юрій Нікітін

Юрій Нікітін – успішний продюсер, який має чимало популярних проєктів в Україні. Зокрема, можна виділити таких артистів: Вєрка Сердючка, гурт KAZKA тощо.

Юрій народився у Києві. З самого дитинства він захоплювався музикою, але після закінчення школи вступив на спеціальність кравця верхнього чоловічого одягу. Після закінчення навчання почав розвивати швейний бізнес, але любов до музики не згасала. Нікітін купив собі гітару й став музикантом. Пізніше вступив до Київського інституту культури та мистецтв. У матеріалі Show24 розповідаємо про особисте життя продюсера й де він зараз перебуває.

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Кар'єра продюсера

У 90-х роках Нікітін був учасником гурту "Авеню". На одному з фестивалів чоловік познайомився з Іриною Білик. З того часу почала зав'язуватись співпраця. У 1993 році Юрій створює продюсерський центр NOVA і першою підопічною стає саме Ірина Білик.

Ірина Білик і Юрій Нікітін / Фото з особистого архіву Ірини Білик

У 1999 році Нікітін створює лейбл Mamamusic, адже тоді він вирішив працювати самостійно. За час існування компанії, вдалось продюсувати чималу кількість артистів: Вєрка Сердючка, гурт "НеАнгели", гурт "Nikita", Ольга Горбачова тощо.

У 2007 році Юрій стає музичним продюсером на телебаченні у проєкті "Фабрика зірок". За два роки очолив телеканал "Тоніс", а ще пізніше став музичним продюсером талант-шоу "Суперзірка".

Особисте життя

Окрім робочих, Нікітіна й Білик пов'язували ще й романтичні стосунки. Фактично 8 років пара прожила у цивільному шлюбі. А розстались через те, що співачка хотіла дітей, а продюсер на той момент вважав неактуальною цю тему. Розставання відбулось мирно й без скандалів.

Наприкінці 90-х років Юрій знайомиться з Ольгою Горбачовою. Чоловік побачив Ольгу на "Таврійських іграх" й закохався у неї. Згодом співачка народила доньку Поліну, однак пара одружилась за декілька років після народження дівчинки. У 2009 році подружжя поставило хрест на своєму шлюбі.

Юрій Нікітін й Ольга Горбачова / Фото з інстаграму Ольги

Через два роки експодружжя вирішило відновити стосунки. У 2014 – на світ з'явилась друга дитина пари – донька Серафима. У 2016 році Горбачова та Нікітін вдруге одружились та відгуляли гучне весілля.

А чи знали ви, що Іво Бобул шкодує про минулі шлюби. Артист вважає, якби міг повернути час назад, то точно б не одружувався.

Юрій Нікітін з родиною / Фото з інстаграму Ольги Горбачової

Старша донька займається музикою, працює над власним репертуаром і вже презентує себе публіці.

Де зараз Юрій Нікітін

Як відомо, продюсер з родиною проживають у США. Зокрема, це підтверджує розташування облікового запису Нікітіна в інстаграмі.

Юрій Нікітін живе у США / Скриншот з інстаграму

Цю інформацію також підтвердила Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA. У ЗМІ ширились чутки, що співпраця продюсера й колективу припинилась, але це не так.

Нікітін живе не в Україні. У нас дуже велика різниця у часі. Але ми продовжуємо працювати,

– розповіла співачка.

У соцмережах Нікітін неактивний. Зрідка публікує власні світлини, а більше уваги приділяє артистам, з якими у нього налагоджена співпраця.