Помер російський ведучий Юрій Ніколаєв, який підтримував режим Путіна і війну проти України

Помер російський ведучий Юрій Ніколаєв. Пропагандисту було 76 років.

Смерть Ніколаєва підтвердила його родичка у коментарі російському пропагандистському виданню ТАСС, повідомляє 24 Канал. Водночас іншими подробицями вона не поділилась.

Російський телеграм-канал Mash пише, що Юрію Ніколаєву стало погано вдома, а причиною смерті ведучого став рецидив онкології. Лікарі виявили нові пухлини у легенях.

Згідно з повідомленням, останнім часом Ніколаєв задихався через хронічні хвороби дихальних шляхів, ледве говорив, скаржився на слабкість, кашель та запаморочення. Пропагандисту було заборонено курити, але він не дотримувався рекомендацій і викурював по дві пачки сигарет у день.