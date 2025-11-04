Умер российский ведущий Юрий Николаев, который поддерживал режим Путина и войну против Украины
- Умер российский ведущий Юрий Николаев в возрасте 76 лет от рецидива онкологии.
- Николаев страдал от хронических болезней дыхательных путей и пренебрегал рекомендациями врачей, продолжая курить.
Умер российский ведущий Юрий Николаев. Пропагандисту было 76 лет.
Смерть Николаева подтвердила его родственница в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС, сообщает 24 Канал. В то же время другими подробностями она не поделилась.
Российский телеграм-канал Mash пишет, что Юрию Николаеву стало плохо дома, а причиной смерти ведущего стал рецидив онкологии. Врачи обнаружили новые опухоли в легких.
Согласно сообщению, в последнее время Николаев задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, еле говорил, жаловался на слабость, кашель и головокружение. Пропагандисту было запрещено курить, но он не придерживался рекомендаций и выкуривал по две пачки сигарет в день.
Для справки! Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным программам "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики". Он получил звание заслуженного и народного артиста РФ.
Какой была позиция Юрия Николаева?
Юрий Николаев не осудил агрессию России против Украины.
В 2022 году ведущий заявил, что ему "наплевать на санкции". "Нам надо петь, танцевать, концерты. Тем более у нас большая страна", – говорил Николаев.
В то же время он признался, что не может выехать за границу.
В 2023 году Николаев назвал себя патриотом и осудил артистов, которые уехали из России: "Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей дороги назад в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там – работайте, а дороги назад быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова "родина"".