4 ноября, 20:36
Умер российский ведущий Юрий Николаев, который поддерживал режим Путина и войну против Украины

Мария Примыч
  • Умер российский ведущий Юрий Николаев в возрасте 76 лет от рецидива онкологии.
  • Николаев страдал от хронических болезней дыхательных путей и пренебрегал рекомендациями врачей, продолжая курить.

Умер российский ведущий Юрий Николаев. Пропагандисту было 76 лет.

Смерть Николаева подтвердила его родственница в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС, сообщает 24 Канал. В то же время другими подробностями она не поделилась.

Российский телеграм-канал Mash пишет, что Юрию Николаеву стало плохо дома, а причиной смерти ведущего стал рецидив онкологии. Врачи обнаружили новые опухоли в легких.

Согласно сообщению, в последнее время Николаев задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, еле говорил, жаловался на слабость, кашель и головокружение. Пропагандисту было запрещено курить, но он не придерживался рекомендаций и выкуривал по две пачки сигарет в день.

Для справки! Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным программам "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики". Он получил звание заслуженного и народного артиста РФ.

Какой была позиция Юрия Николаева?

  • Юрий Николаев не осудил агрессию России против Украины.

  • В 2022 году ведущий заявил, что ему "наплевать на санкции". "Нам надо петь, танцевать, концерты. Тем более у нас большая страна", – говорил Николаев.

  • В то же время он признался, что не может выехать за границу.

  • В 2023 году Николаев назвал себя патриотом и осудил артистов, которые уехали из России: "Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей дороги назад в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там – работайте, а дороги назад быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова "родина"".