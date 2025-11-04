Смерть Николаева подтвердила его родственница в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС, сообщает 24 Канал. В то же время другими подробностями она не поделилась.

Российский телеграм-канал Mash пишет, что Юрию Николаеву стало плохо дома, а причиной смерти ведущего стал рецидив онкологии. Врачи обнаружили новые опухоли в легких.

Согласно сообщению, в последнее время Николаев задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, еле говорил, жаловался на слабость, кашель и головокружение. Пропагандисту было запрещено курить, но он не придерживался рекомендаций и выкуривал по две пачки сигарет в день.