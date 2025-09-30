Юрій Савранський, якому приписують роман з Денисенко, подав на розлучення з дружиною
- Юрій Савранський розлучається з дружиною.
- Ініціатором розлучення виступив сам чоловік.
Останнім часом в мережі не вщухають обговорення особистого життя української акторки Наталки Денисенко. Річ у тім, що їй приписують роман із підприємцем та моделлю Юрієм Савранським.
Тепер ці чутки підігріла інформація про розлучення чоловіка. Повідомляє Show 24 з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Не пропустіть Ніколь Кідман розлучилась з чоловіком після 19 років шлюбу, – ЗМІ
Так, у реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання шлюбу Савранського Юрія та Савранської Марлени. Позов надійшов до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ще 19 серпня. Ініціаторкою розлучення став сам чоловік.
З соцмереж Юрія Савранського відом, що в пари є донька та син. У січні підприємець вітав дружину з днем народження і написав в інстаграмі: "Марлюсю, тобі 35. І половину цього прекрасного життя ти подарувала мені".
Чому Юрію Савранському приписують роман з Наталкою Денисенко?
- Нещодавно про те, пара має романтичні стосунки заявив колишній чоловік акторки Андрій Федінчик. Він про це написав під фото Денисенко з букетом: "Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі".
Андрій Федінчик заявив, що його дружина отримувала квіти від Юрія Савранського / Скриншот з інстаграму
- Згодом ці коментарі видалили.
- Пізніше в мережі з'явилося чуттєво відео Наталки та Юрія, який став моделлю у рекламній кампанії ювелірного бренду Денисенко.
Наталка зазначала, що вони дружать з Савранським і наголошувала, що хоче наразі тримати особисте життя в таємниці.
Водночас днями акторку з Юрієм "застукали" під час палких обіймів в одному з закладів Києва.