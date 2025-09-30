Юрій Савранський розлучається з дружиною.

Останнім часом в мережі не вщухають обговорення особистого життя української акторки Наталки Денисенко. Річ у тім, що їй приписують роман із підприємцем та моделлю Юрієм Савранським.

Тепер ці чутки підігріла інформація про розлучення чоловіка. Повідомляє Show 24 з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Не пропустіть Ніколь Кідман розлучилась з чоловіком після 19 років шлюбу, – ЗМІ

Так, у реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання шлюбу Савранського Юрія та Савранської Марлени. Позов надійшов до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ще 19 серпня. Ініціаторкою розлучення став сам чоловік.

З соцмереж Юрія Савранського відом, що в пари є донька та син. У січні підприємець вітав дружину з днем народження і написав в інстаграмі: "Марлюсю, тобі 35. І половину цього прекрасного життя ти подарувала мені".

Чому Юрію Савранському приписують роман з Наталкою Денисенко?

Нещодавно про те, пара має романтичні стосунки заявив колишній чоловік акторки Андрій Федінчик. Він про це написав під фото Денисенко з букетом: "Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі".



Андрій Федінчик заявив, що його дружина отримувала квіти від Юрія Савранського / Скриншот з інстаграму

Згодом ці коментарі видалили.

Пізніше в мережі з'явилося чуттєво відео Наталки та Юрія, який став моделлю у рекламній кампанії ювелірного бренду Денисенко.