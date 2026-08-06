"Мої вороги навіки": Юрко Юрченко різко відреагував на приїзд Максима Покровського до Києва

До столиці несподівано прибув відомий музикант із країни-агресора. Його поява викликала різку реакцію в Україні. Ситуація швидко вийшла за межі соцмереж і переросла у публічну суперечку.

До Києва 5 серпня неочікувано приїхав фронтмен російської групи "Ногу свело!" Максим Покровський. Про це музикант повідомив у своєму інстаграмі. Візит музиканта став помітною подією не лише через сам факт приїзду, а й через подальшу реакцію в українському медіапросторі.

Його поява викликала обговорення серед користувачів соцмереж і представників української культурної спільноти. Найгостріше на новину відреагував музикант та військовий Юрко Юрченко, який на початку липня потрапив у лікарню. Лідер гурту "Юркеш" публічно висловив своє ставлення до приїзду російського виконавця у Facebook.

Як Юрко Юрченко відреагував на приїзд Покровського

Юрченко різко засудив сам факт приїзду Покровського до столиці України. У своїй реакції він дав зрозуміти, що вважає такі візити недоречними.

Немає, не існує хороших русскіх! Допоки моє Сонце не погасне – ви мої вороги навіки! Всі! Без винятку! Вся ваша культура, мова, історія і все, що повʼязано з вами має бути знищено! Всі, хто підтримує цю нечисть, "хорошу" чи погану – мої вороги! Навіки! Допоки моє Сонце не погасне!,

– написав співак.



Юрко Юрченко висловився щодо приїзду Макса Покровського / скрин допису

Його слова швидко розійшлися в мережі та стали приводом для нової хвилі суперечок. Частина користувачів підтримала артиста, інші ж закликали не перетворювати дискусію на публічну сварку.

Що відомо про приїзд Покровського до Києва

Сам Максим Покровський повідомив, що вперше за 15 років приїхав до Києва. За його словами, ніч він провів в укритті, що лише підкреслило реалії, в яких живе українська столиця під час російських атак.

Після цього візиту тема швидко вийшла за межі приватного коментаря та перетворилася на публічну дискусію про доречність появи російських артистів в Україні під час війни.

Емоційна реакція Юрка Юрченка на приїзд росіянина цілком зрозуміла. Раніше 53-річний Юрченко відверто розповів, чому приєднався до лав ЗСУ та як вперше потрапив під обстріл.