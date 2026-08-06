5 августа в Киев неожиданно приехал фронтмен российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме. Визит музыканта стал заметным событием не только из-за самого факта приезда, но и из-за последующей реакции в украинском медиапространстве.

Его появление вызвало обсуждение среди пользователей соцсетей и представителей украинского культурного сообщества. Наиболее остро на новость отреагировал музыкант и военный Юрко Юрченко, который в начале июля попал в больницу. Лидер группы "Юркеш" публично выразил свое отношение к приезду российского исполнителя в Facebook.

Как Юрко Юрченко отреагировал на приезд Покровского

Юрченко резко осудил сам факт приезда Покровского в столицу Украины. В своей реакции он дал понять, что считает такие визиты неуместными.

Нет, не существует хороших русских! Пока мое Солнце не погаснет – вы мои враги навеки! Все! Без исключения! Вся ваша культура, язык, история и все, что связано с вами, должно быть уничтожено! Все, кто поддерживает эту нечисть, "хорошую" или плохую, – мои враги! Навеки! Пока мое Солнце не погаснет!

– написал певец.

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Юрко Юрченко высказался о приезде Макса Покровского / скриншот поста

Его слова быстро разлетелись по сети и стали поводом для новой волны споров. Часть пользователей поддержала артиста, другие же призвали не превращать дискуссию в публичную ссору.

Что известно о приезде Покровского в Киев

Сам Максим Покровский сообщил, что впервые за 15 лет приехал в Киев. По его словам, ночь он провел в укрытии, что лишь подчеркнуло реалии, в которых живет украинская столица во время российских атак.

После этого визита тема быстро вышла за рамки личного комментария и превратилась в публичную дискуссию об уместности появления российских артистов в Украине во время войны.

Эмоциональная реакция Юрка Юрченко на приезд россиянина вполне понятна. Ранее 53-летний Юрченко откровенно рассказал, почему вступил в ряды ВСУ и как впервые попал под обстрел.