"Просто порадійте": стиліст Зендеї розкрив правду про друге пишне весілля зірки для публіки

Особисте життя голлівудських зірок завжди залишається під пильною увагою папараці та прихильників, а коли деталі стосунків тримають за суворим замком – інтерес публіки зростає в рази. Ось тоді й з'являється місце для чуток.

Чутки про те, що Зендея та Том Голланд після свого таємного весілля готують повторне пишне свято для публіки й преси, продовжують набирати обертів. Днями багаторічний стиліст акторки Лоу Роуч в коментарі Complex нарешті прокоментував здогадки фанатів щодо другого весілля.

Під час прем'єри стрічки "Людина-павук: Новий день" у Лос-Анджелесі стиліст розповів, що пара вже зробила все, що хотіла у повній конфіденційності. І другого весілля не планує.

Я так не думаю. Мені здається, людям варто просто привітати їх. Це двоє молодих, красивих і успішних людей, які кохають одне одного. У них було приватне весілля, і їм це вдалося. Якщо це люди, якими ви захоплюєтеся, просто порадійте за те, що вони разом і щасливі,

– наголосив Роуч.

Стиліст додав, що чутки про повторне святкування "абсолютно не відповідають дійсності". Схоже, варто вірити Лоу, бо він вже не вперше чітко та правдиво коментує чутки про стосунки своєї зіркової подруги.

Лоу Роуч розповів про друге весілля Зендеї: дивіться відео

Чутки про офіційне одруження зіркової пари також ходили давно, проте офіційно Том Голланд підтвердив їх лише у червні. Тоді він спростував згенеровані штучним інтелектом фотографії з їхньої "церемонії", які поширювали у мережі нетерплячі фанати. Згодом стало відомо, що їхнє весілля було таємничим та камерним.

Сама Зендея раніше пояснювала, чому не поспішає ділитися подробицями особистого життя з пресою. Зірка зауважила, що розуміє зацікавленість публіки, адже вони з Томом зростали на очах у глядачів та закохалися на знімальному майданчику, проте вона прагне зберегти власні кордони.



Том Голланд та Зендея / фото з інстаграму

Ця парочка наразі є однією з наймиліших у світовому кінематографі та шоубізі. Вони бережуть своє щастя та небагато виставляють напоказ. Але ми точно знаємо, як ніжно Том називає Зендею вдома.