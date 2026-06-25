23 червня під час спілкування з журналістами Том Голланд випадково розсекретив, як називає дружину. Про це пише Elle.

Дивіться також Уперше за 7 років: знаменитий артист приїде до України з концертом

Актор розповідав, як після прем'єри планує піти з Зендеєю на морозиво в один з римських закладів. Він уточнив у дружини його назву та вигукнув: "Марі!".

Зендея одразу ж відгукнулась, а потім повернулась до свого інтерв'ю.

Як Том Голланд називає дружину: відео

Цей момент потрапив на камери й став вірусним у соціальних мережах. Адже для фанів стало несподіванкою, що Том Голланд називає кохану другим ім'ям. Повне ім'я зірки – Зендея Марі Штермер Коулмен.

Що відомо про стосунки пари?

Зендея і Том Голланд познайомилися під час зйомок фільму про Людину-павука у 2016 році. Спершу вони були колегами, а згодом стало відомо, що в акторів з'явилися романтичні почуття одне до одного. Та вони підтвердили стосунки лише у 2021 році.

Рік тому у мережі почали обговорювати можливі заручини пари, адже Зендея з'явилась на червоній доріжці з каблучкою. Том Голланд згодом підтвердив, що зробив коханій пропозицію.

З весни 2026 ходять чутки, що Зендея і Том Голланд одружилися. Пара не вдається в деталі та мало розповідає про весілля, однак відомо, що вони справді перебувають у новому статусі.