Жан-Клод Ван Дамм зізнався в любові Путіну та заявив, що хоче приїхати до Росії

У мережі з'явилося відео, на якому американський та бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм звертається до Володимира Путіна. Він висловив бажання приїхати до Росії та стати "послом миру".

Відповідний ролик у своєму телеграм-каналі опублікувала проросійська пропагандистка Діана Панченко, передає Show 24. Поруч з актором сидить колишній український нардеп Олександр Онищенко.

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Ми хочемо приїхати в Росію. Ми постараємося зробити це так, як ви це бачите, щоб стати послами миру. Для мене буде честю мати такий титул,

– сказав Жан-Клод Ван Дамм.

Далі актор згадав про нібито зустріч з Володимиром Путіним в Сочі.

Ми скоро будемо в Росії, якщо ви цього хочете. У вашій рідній країні. Зробімо це – посол миру. Поговоримо. Жодної політики. Тільки мир, спорт і щастя. Ми любимо вас. Він (Олександр Онищенко – Show 24) любить вас. Дуже дякую. Великий поцілунок Росії, Путіну та його сім'ї,

– додав актор наприкінці відео.

Для довідки! Олександр Онищенко – колишній український нардеп, якого підозрюють у державній зраді. Він роками переховується від українських правоохоронних органів, отримав російське громадянство.

Жан-Клод Ван Дамм звертається до Путіна / Відео з телеграм-каналу Діани Панченко

Варто зазначити, що в грудні 2022 року Жан-Клод Ван Дамм приїжджав в Україну. Український активіст Сергій Стерненко публікував відео, де актор стоїть з військовими та вигукує: "Слава Україні!".

Жана-Клода Ван Дамма підозрюють у торгівлі людьми

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що проти Жана-Клода Ван Дамма відкрили справу щодо торгівлі людьми. Актора підозрюють у користуванні сексуальними послугами дівчат, що були у вразливому становищі.