Ви про це не знали: хто з українських зірок за освітою журналіст

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Це свято офіційно запровадили ще з 1994 року, і в сучасних реаліях журналістика вийшла на новий щабель важливості та необхідності.

Професію журналіста освоїти складно, адже для цього потрібно пройти не один рік навчання, відвідати десятки курсів, "набити руку", знайти свою цільову аудиторію і закрити ще багато інших пунктиків. Колись на факультети журналістики вступили й зірки українського шоубізнесу. Тоді вони ще зовсім не були відомими, тому шукали себе у різних професіях. Сьогодні 24 Канал розповість, хто з наших знаменитостей має журналістську освіту.

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Ольга Фреймут

Колишня зірки програм "Ревізор" та "Інспектор Фреймут" закінчила бакалаврат у Варшавському приватному університеті Vistula, а ступінь магістра здобула на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та у Лондонському міському університеті.

Під час навчання у Лондоні працювала офіціанткою. Ведуча часто розповідала публіці, що знає, як це заробляти гроші важкою працею, і навіть давали поради офіціантам в українських закладах.

Ольга Фреймут / Фото з соцмереж

Нещодавно вона повідомила, що має мрію – повернути програму "Ревізор".

Я дуже хочу відновити "Ревізор", бо я так скучаю. У мене Злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Малята теж не крихітні, самі собі раду дають. І можна зробити програму, яку я дуже люблю,

– сказала Ольга.

Фреймут не сказала, де хоче робити програму: в Україні чи за кордоном, але зазначила, що хотіла б створити "Ревізор" по-новому.

Віталій Козловський

Співак після закінчення школи, у 2002 році, вступив до Львівського національного університету ім. І. Франка на факультет журналістики. Під час навчання почав співати у хорі, танцював у модерн-балеті "Життя", а згодом став учасником проєкту "Караоке на Майдані", де здобув перемогу і потрапив на "Шанс". Козловський здобув перемогу і там.

Віталій Козловський / Фото з інстаграму

Сьогодні артист з родиною живе та працює в Україні. Публіка привітно зустрічає його на сцені, адже нарешті Віталій розплатився з боргами, які був винен колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, і може відчути себе вільною людиною без зобов'язань.

Анжеліка Рудницька

Анжеліку в українському суспільстві відома як засновниця "Території А". Програма включала новини про українське мистецтво, цікаві репортажі, перший телевізійний мистецький аукціон і зустрічі з гостями. Проєкт отримав усі можливі телевізійні відзнаки та нагороди. Сама Рудницька називає "Територію А" революцією 90-х.

Та хто не знав, громадська діячка свого часу закінчила факультет журналістики КНУ ім. Т.Шевченка.

Анжеліка Рудницька / Фото з інстаграму

Роман Щербан

Роман відомий стендап-комік, а також учасник популярного ютубного проєкту "Леви на джипі". Гуморист часто згадує про те, що має дві освіти. Педагогічну він отримав у Самбірському коледжі, а журналістську – у Львівському національному університеті ім. І.Франка.

Роман Щербан / Фото з інстаграму

А чи знали ви, що Ірина Федишин здобула економічну освіту, а Дмитро Монатік і Тарас Тополя отримали дипломи юристів?!