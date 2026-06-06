Професію журналіста освоїти складно, адже для цього потрібно пройти не один рік навчання, відвідати десятки курсів, "набити руку", знайти свою цільову аудиторію і закрити ще багато інших пунктиків. Колись на факультети журналістики вступили й зірки українського шоубізнесу. Тоді вони ще зовсім не були відомими, тому шукали себе у різних професіях. Сьогодні 24 Канал розповість, хто з наших знаменитостей має журналістську освіту.

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Ольга Фреймут

Колишня зірки програм "Ревізор" та "Інспектор Фреймут" закінчила бакалаврат у Варшавському приватному університеті Vistula, а ступінь магістра здобула на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та у Лондонському міському університеті.

Під час навчання у Лондоні працювала офіціанткою. Ведуча часто розповідала публіці, що знає, як це заробляти гроші важкою працею, і навіть давали поради офіціантам в українських закладах.

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Ольга Фреймут / Фото з соцмереж

Нещодавно вона повідомила, що має мрію – повернути програму "Ревізор".

Я дуже хочу відновити "Ревізор", бо я так скучаю. У мене Злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Малята теж не крихітні, самі собі раду дають. І можна зробити програму, яку я дуже люблю,

– сказала Ольга.

Фреймут не сказала, де хоче робити програму: в Україні чи за кордоном, але зазначила, що хотіла б створити "Ревізор" по-новому.

Віталій Козловський

Співак після закінчення школи, у 2002 році, вступив до Львівського національного університету ім. І. Франка на факультет журналістики. Під час навчання почав співати у хорі, танцював у модерн-балеті "Життя", а згодом став учасником проєкту "Караоке на Майдані", де здобув перемогу і потрапив на "Шанс". Козловський здобув перемогу і там.

Віталій Козловський / Фото з інстаграму

Сьогодні артист з родиною живе та працює в Україні. Публіка привітно зустрічає його на сцені, адже нарешті Віталій розплатився з боргами, які був винен колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, і може відчути себе вільною людиною без зобов'язань.

Анжеліка Рудницька

Анжеліку в українському суспільстві відома як засновниця "Території А". Програма включала новини про українське мистецтво, цікаві репортажі, перший телевізійний мистецький аукціон і зустрічі з гостями. Проєкт отримав усі можливі телевізійні відзнаки та нагороди. Сама Рудницька називає "Територію А" революцією 90-х.

Та хто не знав, громадська діячка свого часу закінчила факультет журналістики КНУ ім. Т.Шевченка.

Анжеліка Рудницька / Фото з інстаграму

Роман Щербан

Роман відомий стендап-комік, а також учасник популярного ютубного проєкту "Леви на джипі". Гуморист часто згадує про те, що має дві освіти. Педагогічну він отримав у Самбірському коледжі, а журналістську – у Львівському національному університеті ім. І.Франка.

Роман Щербан / Фото з інстаграму

А чи знали ви, що Ірина Федишин здобула економічну освіту, а Дмитро Монатік і Тарас Тополя отримали дипломи юристів?!