Стане першим після Євробачення-2025: Ziferblat анонсував великий концерт просто неба
- Ziferblat анонсували великий концерт просто неба на сцені культурного простору "В'ява" у Києві 23 травня, що стане їхнім першим виступом після Євробачення-2025.
- Гурт виступить з піснею Bird of Pray, дуетним хітом з Tember Blanche та треками з дебютного альбому "Перетворення".
Представники України на Євробаченні-2025 Ziferblat повернуться на сцену культурного простору "В'ява". Це буде їхній перший виступ після пісенного конкурсу.
Колектив Ziferblat втретє виступлять на сцені "В'яви", пише Show 24. Гурт, який минулого року став відкриттям для української музичної сцени, здивує глядачів живим виступом.
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Виступ музикантів запланований на 23 травня. Це буде перше велике шоу Ziferblat у Києві після Євробачення-2025 у Швейцарії.
Гурт виступатиме з конкурсною піснею Bird of Pray, дуетним хітом із Tember Blanche "Дотепер і назавжди", найпопулярнішими піснями з дебютного альбому "Перетворення" та іншими треками.
Ziferblat / Фото з інстаграму гурту
Концерт розпочнеться за дві години після відкриття дверей, о 20:00. Культурний простір "В'ява" розташований біля Оранжереї на ВДНГ. Поряд є укриття. Найближча станція метро – "Виставковий центр".
Ziferblat готується до Євробачення
- Тим часом після перемоги у Нацвідборі колектив готується до виступу на Євробаченні. 10 березня Ziferblat презентував оновлену, "відремонтовану" версію конкурсної пісні, де з'явилося більше динаміки та цікавих ефектів.
- Учасники гурту також повідомили, що сформували режисерську команду, яка займатиметься їхнім номером. Вони не назвали деталей, але запевнили, що він буде кардинально іншим, ніж на Нацвідборі.
- Вже відомо, що Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення під номером 5.