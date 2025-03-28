Стане першим після Євробачення-2025: Ziferblat анонсував великий концерт просто неба

Представники України на Євробаченні-2025 Ziferblat повернуться на сцену культурного простору "В'ява". Це буде їхній перший виступ після пісенного конкурсу.

Колектив Ziferblat втретє виступлять на сцені "В'яви", пише Show 24. Гурт, який минулого року став відкриттям для української музичної сцени, здивує глядачів живим виступом.

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Виступ музикантів запланований на 23 травня. Це буде перше велике шоу Ziferblat у Києві після Євробачення-2025 у Швейцарії.

Гурт виступатиме з конкурсною піснею Bird of Pray, дуетним хітом із Tember Blanche "Дотепер і назавжди", найпопулярнішими піснями з дебютного альбому "Перетворення" та іншими треками.



Ziferblat / Фото з інстаграму гурту

Концерт розпочнеться за дві години після відкриття дверей, о 20:00. Культурний простір "В'ява" розташований біля Оранжереї на ВДНГ. Поряд є укриття. Найближча станція метро – "Виставковий центр".

Ziferblat готується до Євробачення