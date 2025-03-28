Колектив Ziferblat втретє виступлять на сцені "В'яви", пише Show 24. Гурт, який минулого року став відкриттям для української музичної сцени, здивує глядачів живим виступом.
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Виступ музикантів запланований на 23 травня. Це буде перше велике шоу Ziferblat у Києві після Євробачення-2025 у Швейцарії.
Гурт виступатиме з конкурсною піснею Bird of Pray, дуетним хітом із Tember Blanche "Дотепер і назавжди", найпопулярнішими піснями з дебютного альбому "Перетворення" та іншими треками.
Ziferblat / Фото з інстаграму гурту
Концерт розпочнеться за дві години після відкриття дверей, о 20:00. Культурний простір "В'ява" розташований біля Оранжереї на ВДНГ. Поряд є укриття. Найближча станція метро – "Виставковий центр".
Ziferblat готується до Євробачення
- Тим часом після перемоги у Нацвідборі колектив готується до виступу на Євробаченні. 10 березня Ziferblat презентував оновлену, "відремонтовану" версію конкурсної пісні, де з'явилося більше динаміки та цікавих ефектів.
- Учасники гурту також повідомили, що сформували режисерську команду, яка займатиметься їхнім номером. Вони не назвали деталей, але запевнили, що він буде кардинально іншим, ніж на Нацвідборі.
- Вже відомо, що Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення під номером 5.