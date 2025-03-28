Колектив Ziferblat втретє виступлять на сцені "В'яви", пише Show 24. Гурт, який минулого року став відкриттям для української музичної сцени, здивує глядачів живим виступом.

Дивіться також Євробачення чекає: гурт Ziferblat представив акустичну версію конкурсного треку Bird of Pray

Виступ музикантів запланований на 23 травня. Це буде перше велике шоу Ziferblat у Києві після Євробачення-2025 у Швейцарії.

Гурт виступатиме з конкурсною піснею Bird of Pray, дуетним хітом із Tember Blanche "Дотепер і назавжди", найпопулярнішими піснями з дебютного альбому "Перетворення" та іншими треками.



Ziferblat / Фото з інстаграму гурту

Концерт розпочнеться за дві години після відкриття дверей, о 20:00. Культурний простір "В'ява" розташований біля Оранжереї на ВДНГ. Поряд є укриття. Найближча станція метро – "Виставковий центр".

Ziferblat готується до Євробачення