"Слава Україні" пролунало зі сцени Євробачення: Ziferblat підкорив виступом у фіналі конкурсу

Український гурт Ziferblat виступив у грандфіналі найбільшого пісенного конкурсу. Музиканти вдруге вийшли на велику сцену в Базелі, щоб представити свою країну з піснею Bird of Pray.

Ziferblat виступив у фіналі Євробачення-2025 під номером 7, що дістався гурту за результатом жеребкування. Зал відреагував на їхній номер шаленими оваціями. Колективу вдалося підкорити європейську публіку глибоким номером та чуттєвою композицією. Про це повідомляє Show 24.

Чуттєвий та зворушливий виступ вокаліст Даниїл Лещинський завершив не тільки подякою Європі, але й словами "Слава Україні!".

Що означає номер і пісня Ziferblat

Центральним образом композиції Bird of Pray є пташка, яка символізує свободу та відродження. Птах – це не лише провісник весни, але й символ життя та надії на краще майбутнє. Пісня є рефлексією на нинішні реалії українців. Це туга за рідним домом, біль від втрат, але також молитва, надія на перемогу, підтримка близьких.

Режисеркою номера стала Марія Коростельова. Відповідно до пісні, натхненням для неї став соловей, який співає попри все. У виступі Ziferblat передана естетика 70-х, символіка самого гурту, акцент на образах, яскраві та барвисті світлові ефекти.

Вбрання для музикантів створив Іван Фролов. Костюми об'єднуються спільним елементом – серце (це символ і Євробачення, і бренду FROLOV). Образи та прикраси у вигляді мальв передають силу духу, яку неможливо зламати.

Євробачення-2025 – Україна: Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Текст пісні представника України на Євробаченні-2025

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя пташка.

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну,

And

Приспів:

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну.

Приспів.



Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Переклад пісні представника України на Євробаченні-2025

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну,

Приспів:

І я кличу тебе.

Лети, пташко,

Я благаю тебе.

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Приспів.



Лети, наче пташка.

Куди ти йдеш?

Я благаю тебе, будь ласка, просто живи.

Поділи моє серце з тим, хто

Летить, пташко.

Я благаю тебе,

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.