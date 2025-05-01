Шахед літав поруч, – під час концерту у Києві Ziferblat потрапив під атаку ворожих дронів

До того ж над локацією пролітав ворожий дрон. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ziferblat.

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Так, представники України на Євробаченні-2025 виступили на культурному просторі "В'ява", що розташований біля Оранжереї на ВДНГ. Після двогодинного концерту в столиці розпочалася повітряна тривога.

Pov: ти щойно закінчив свій концерт в Україні і російський дрон пролітає над майданчиком. Нас змусили лягти, але це б не врятувало нас у випадку атаки. Ми просто зробили це інстинктивно. Росія – терористична держава,

– написали учасники Ziferblat в сторіс.

Ziferblat потрапив під атаку російських дронів під час концерту в Києві / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Музиканти також опублікували відео, на якому чутно звуки вибухів. Крім того, фронтмен гурту Даниїл Лещинський поділився подробицями інциденту.

Концерт пройшов чудово, але після його завершення у нас мала бути невеличка зустріч зі слухачами. Та коли вона почалася, то відбулася повітряна тривога в Києві і шахед літав поруч. Я про це знав і попросив вас покинути територію, бо це небезпечно. Я вас дуже прошу, закликаю, не нехтувати повітряною тривогою. Ми ще багато разів зустрінемося, але наше здоров'я важливіше,

– зазначив співак.

Ziferblat потрапив під атаку ворожих дронів у Києві: дивіться відео онлайн

На щастя, ніхто тоді не постраждав, проте вже після опівночі 24 травня Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та "Шахедами", що пошкодила житлові будинки у кількох районах, зокрема Дніпровському, Солом'янському та Оболонському. Вже відомо про 15 постраждалих.

Нагадаємо, Ziferblat представляв Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray та посів 9 місце, отримавши високу оцінку від глядачів.



