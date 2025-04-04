За місяць до Євробачення-2025: гурт Ziferblat прибув до Швейцарії та розкрив мету своєї поїздки
- Гурт Ziferblat прибув у Швейцарію, щоб зняти посткарди для Євробачення-2025.
- Євробачення-2025 відбудеться в травні, перший півфінал 13 травня, фінал - 17 травня.
Представники України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2025 гурт Ziferblat активно готується до майбутнього виступу. Зокрема, днями музиканти приїхали у Швейцарію.
Вони вже розсекретили, якою стала мета їхнього візиту до країни-господарки цьогорічного пісенного конкурсу. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ziferblat.
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Так, Даниїл, Валентин та Федір розповіли, що спершу прибули в Цюрих, звідки поїхали у Базель для того, щоб зняти посткарди на Євробаченні.
Ziferblat приїхав у Швейцарію / Скриншоти з інстаграм-сторіс гурту та з їхнього телеграм-каналу
Для довідки! Посткарди – це спеціальні відеоролики, які транслюються між виступами учасників під час заміни сценічних декорацій та налаштування освітлення. За словами пресслужби, в українських посткардах планується створити поєднання історичної спадщини та сучасних реалій України.
Коли відбудеться Євробачення-2025
Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться 13 травня, другий півфінал заплановано на 15 травня. Після двох півфіналів стане відомо, хто змагатиметься у фінал Євробачення-2025, який пройде 17 травня.
Представники України виступлять в першому півфіналі під 5 номером. Вони виконають трек Bird of pray.
Зауважимо, нещодавно ми публікували прогнози від букмекерів на Євробачення-2025.