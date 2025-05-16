"Маленький принц" на сцені Євробачення: образ соліста Ziferblat підкорив глядачів

Днями Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025, де привернув до себе увагу завдяки яскравому номеру та унікальним сценічним образам.

Виступ українського гурту миттєво викликав хвилю обговорень у соцмережах. Глядачі почали шукати культурні паралелі. Найчастіше звучало ім'я Маленького принца з книги Антуана де Сент-Екзюпері, пише Show 24.

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Так, колаж з Даниїлом Лещинським та Маленьким принцом, який генерував ШІ, вже розлетівся мережею і шанувальники відзначили, що ніжність, світлі тони образу та атмосфера справді перегукувалися з класичним літературним героєм.

Даниїла Лещинського порівняли в мережі з Маленьким Принцом / Скриншот з Threads

Як створювали сценічні костюми Ziferblat

Над цим працював дизайнер Іван Фролов. За його задумом, головним елементом стала мальва – рослина, яка в українській культурі уособлює ніжність, стійкість, надію та оновлення. На костюмах вона зображена у вигляді рожевих квітів, інкрустованих кристалами Swarovski, які ніби "проростають" із тканини – це символ незламності.

Важливою деталлю також стали дзеркальні серця. Наприклад, на сорочці Валентина Лещинського комір стилізований у формі серця, а в Даниїла – прикраса, що перегукується з оздобленням корсетів беквокалісток. Ці елементи створені не зі скла, а з металу, відшліфованого до дзеркального блиску – саме так колись виготовляли дзеркала у середньовіччі. За словами дизайнера, це метафора сили духу.

Колірна палітра костюмів була підібрана з урахуванням сценографії та особистих вподобань музикантів. Кожен з учасників мав власний унікальний колір, що підкреслював індивідуальність, водночас утворюючи гармонійну візуальну єдність.

Особливу увагу команда приділила корсетам, які були розроблені таким чином, щоб не обмежувати дихання й не заважати співу. Декорування та прикраси для образів створювали у партнерстві з ювелірним брендом SOVA.