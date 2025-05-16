Вона вже показала в соцмережах, як пройшло святкування. На святі виступили зірки українського шоубізнесу, серед яких – Віталій Козловський, а сама іменинниця з'явилась у двох ефектних образах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Усик.
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Святкування пройшло у нестандартній локації. В центрі зали стояло американське поліцейське авто з увімкненими мигалками. Авто було не просто частиною декору, а й фотозоною для гостей. Навколо нього розставили довгі столи з сервуванням: лляні серветки, чорний посуд та квіткові композиції з алліумів, ранункулюсів, гортензій і бузку. На столі в кожного гостя також було індивідуальне меню з оригінальним оформленням і рожевим "глазурованим" верхом.
День народження Катерини Усик / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Іменинниця з'явилася на святі у двох стильних образах. Спочатку – в білій сорочці, сірих штанах, чорній краватці та підборах. Більшість гостей були одягнені в схожому стилі – ймовірно, це був дрес-код вечора. Пізніше Катерина перевдяглася в елегантну сукню ніжно-рожевого кольору з асиметричним кроєм, відкритими плечима й драпіруванням. Доповнили образ босоніжки на тонких ремінцях і вишуканий годинник.
Образи Катерини Усик на дні народженні / Скриншоти з інстаграм-сторіс
На вечірці виступили зірки українського шоубізнесу: для гостей виступили Віталій Козловський і Монатік, а також була присутня співачка Альона Омаргалієва. Ведучою вечора стала Маша Єфросиніна.
Хто виступив на дні народженні Катерини Усик / Скриншот з інстаграм-сторіс
Солодким завершенням став яскравий багатоярусний торт. Його прикрасили велика диско-куля, бірюзові трубки та основа в сріблястих тонах.
Торт Катерини Усик на дні народженні / Скриншоти з інстаграм-сторіс
А на прощання гості отримали оригінальні "набори виживання після вечірки", в яких були корисні речі для відновлення: колагенова маска, патчі, аспірин, бетаргін, вітамін С і мініпляшка ігристого з написом: "тому що... чому б і ні?".
"Набір виживання після вечірки" на дні народження Катерини Усик / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, на початку березня день народження також відзначила донька Олександра та Катерини Усик. Дружина українського боксера тоді вразила всіх своїм багатомільйонним образом. Наша редакція напередодні писала про образ дружини Усика на дні народженні доньки.