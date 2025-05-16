Вона вже показала в соцмережах, як пройшло святкування. На святі виступили зірки українського шоубізнесу, серед яких – Віталій Козловський, а сама іменинниця з'явилась у двох ефектних образах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Усик.

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Святкування пройшло у нестандартній локації. В центрі зали стояло американське поліцейське авто з увімкненими мигалками. Авто було не просто частиною декору, а й фотозоною для гостей. Навколо нього розставили довгі столи з сервуванням: лляні серветки, чорний посуд та квіткові композиції з алліумів, ранункулюсів, гортензій і бузку. На столі в кожного гостя також було індивідуальне меню з оригінальним оформленням і рожевим "глазурованим" верхом.

День народження Катерини Усик / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Іменинниця з'явилася на святі у двох стильних образах. Спочатку – в білій сорочці, сірих штанах, чорній краватці та підборах. Більшість гостей були одягнені в схожому стилі – ймовірно, це був дрес-код вечора. Пізніше Катерина перевдяглася в елегантну сукню ніжно-рожевого кольору з асиметричним кроєм, відкритими плечима й драпіруванням. Доповнили образ босоніжки на тонких ремінцях і вишуканий годинник.

Образи Катерини Усик на дні народженні / Скриншоти з інстаграм-сторіс

На вечірці виступили зірки українського шоубізнесу: для гостей виступили Віталій Козловський і Монатік, а також була присутня співачка Альона Омаргалієва. Ведучою вечора стала Маша Єфросиніна.

Хто виступив на дні народженні Катерини Усик / Скриншот з інстаграм-сторіс

Солодким завершенням став яскравий багатоярусний торт. Його прикрасили велика диско-куля, бірюзові трубки та основа в сріблястих тонах.



Торт Катерини Усик на дні народженні / Скриншоти з інстаграм-сторіс

А на прощання гості отримали оригінальні "набори виживання після вечірки", в яких були корисні речі для відновлення: колагенова маска, патчі, аспірин, бетаргін, вітамін С і мініпляшка ігристого з написом: "тому що... чому б і ні?".