Она уже показала в соцсетях, как прошло празднование. На празднике выступили звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых – Виталий Козловский, а сама именинница появилась в двух эффектных образах. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Усик.

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Празднование прошло в нестандартной локации. В центре зала стояло американское полицейское авто с включенными мигалками. Авто было не просто частью декора, но и фотозоной для гостей. Вокруг него расставили длинные столы с сервировкой: льняные салфетки, черная посуда и цветочные композиции из аллиумов, ранункулюсов, гортензий и сирени. На столе у каждого гостя также было индивидуальное меню с оригинальным оформлением и розовым "глазурованным" верхом.

День рождения Екатерины Усик / Скриншоты из инстаграм-сторис

Именинница появилась на празднике в двух стильных образах. Сначала – в белой рубашке, серых брюках, черном галстуке и каблуках. Большинство гостей были одеты в похожем стиле – вероятно, это был дресс-код вечера. Позже Екатерина переоделась в элегантное платье нежно-розового цвета с асимметричным кроем, открытыми плечами и драпировкой. Дополнили образ босоножки на тонких ремешках и изысканные часы.

Образы Екатерины Усик на дне рождении / Скриншоты из инстаграм-сторис

На вечеринке выступили звезды украинского шоу-бизнеса: для гостей выступили Виталий Козловский и Монатик, а также присутствовала певица Алена Омаргалиева. Ведущей вечера стала Маша Ефросинина.

Кто выступил на дне рождении Екатерины Усик / Скриншот из инстаграм-сторис

Сладким завершением стал яркий многоярусный торт. Его украсили большой диско-шар, бирюзовые трубки и основа в серебристых тонах.



Торт Екатерины Усик на дне рождении / Скриншоты из инстаграм-сторис

А на прощание гости получили оригинальные "наборы выживания после вечеринки", в которых были полезные вещи для восстановления: коллагеновая маска, патчи, аспирин, бетаргин, витамин С и мини-бутылка игристого с надписью: "потому что... почему бы и нет?".