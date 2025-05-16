Что интересно, нынешний песенный конкурс стал историческим для Северной Европы. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Еврофаны. Новости Евровидения".

Вас также может заинтересовать Порядок выступлений финалистов Евровидения-2025: под каким номером на сцену выйдет Украина

Дело в том, что впервые за последнее десятилетие все скандинавские страны – Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия – вышли в финал Евровидения. Последний раз подобное случалось в 2014 году.



Все скандинавские страны прошли в финал Евровидения-2025 / Скриншот из телеграм-канала

Эта новость вызвала активную реакцию аудитории: публикация тг-канала собрала сотни лайков и комментариев, где еврофаны отметили, что страны на это заслужили.



Как украинские фанаты отреагировали на то, что все скандинавские страны прошли в финал Евровидения-2025 / Скриншот с телеграм-канала

Представители скандинавских стран:

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Исландия: Væb – Róa

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Дания: Sissal – Hallucination

Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME

Заметим, что букмекеры прогнозируют победу на Евровидении участникам из Швеции, а Норвегия, по их предсказаниям, может занять четвертое место в финале песенного конкурса.

Какие еще страны выступят в финале Евровидения-2025

Всего нынешний финал объединит участников из 26 стран. К представителям скандинавских стран присоединятся финалисты со всей Европы. В частности, Украину в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Среди других участников финала – представительница Испании, французская исполнительница Луан, а также Lucio Corsi из Италии. Великобритания выступит с группой Remember Monday, Польшу представит Justyna Steczkowska, а Германию – дуэт Abor & Tynna.

Свои надежды на победу возлагают и другие участники: Эстония, Израиль, Литва, Люксембург, Латвия, Нидерланды, Греция, Армения, Швейцария, Мальта, Португалия, Сан-Марино и Албания.

Накануне наша редакция писала о том, где и когда смотреть финал Евровидения-2025.