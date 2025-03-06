Поэтому, любознательные фаны подсчитали стоимость ее образа. Он стоит несколько миллионов гривен. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт quinzelmagazine.
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Так, на праздновании дня рождения своей дочери Елизаветы Екатерина Усик надела элегантное розово-бежевое платье-корсет без бретелек. Платье имеет декоративную шнуровку спереди и структурированную корсетную форму верха. К своему наряду она добавила черные каблуки со стразами.
Образ жены чемпиона мира в супертяжелом весе дополнили часы Rolex Lady-Datejust стоимостью 53 150 долларов, серьги от Van Cleef & Arpels за 54 500 евро и сумочка Hermes, цена которой составляет 52 157 евро. Также она надела кольцо. В целом аксессуары Екатерины стоили больше 7 миллионов гривен.
Сколько стоили аксессуары Екатерины Усик на дне рождении дочери / Скриншоты с видео
Как дочь Александра Усика отпраздновала свой день рождения
- 24 февраля Елизавете Усик исполнилось 15 лет.
- Для дочери звездные родители устроили грандиозное празднование в специально оформленном помещении с акцентом на красных цветах.
- На празднике у девушки выступила Надя Дорофеева и Елена Омаргалиева.
- Елизавета на свой день рождения надела чёрное платье.