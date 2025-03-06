Поэтому, любознательные фаны подсчитали стоимость ее образа. Он стоит несколько миллионов гривен. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт quinzelmagazine.

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Так, на праздновании дня рождения своей дочери Елизаветы Екатерина Усик надела элегантное розово-бежевое платье-корсет без бретелек. Платье имеет декоративную шнуровку спереди и структурированную корсетную форму верха. К своему наряду она добавила черные каблуки со стразами.

Образ жены чемпиона мира в супертяжелом весе дополнили часы Rolex Lady-Datejust стоимостью 53 150 долларов, серьги от Van Cleef & Arpels за 54 500 евро и сумочка Hermes, цена которой составляет 52 157 евро. Также она надела кольцо. В целом аксессуары Екатерины стоили больше 7 миллионов гривен.

Сколько стоили аксессуары Екатерины Усик на дне рождении дочери / Скриншоты с видео

Как дочь Александра Усика отпраздновала свой день рождения