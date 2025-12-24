Зірка "Холостяка-13" поділилась архівним фото: якою Аліна Пухальська була в дитинстві

Напередодні свят усі ми поринаємо у ностальгію та згадуємо безтурботне дитинство. Аліна Пухальська перед Різдвом поділилась своїм фото з архіву й розповіла про традицію, яку ніколи не пропускає.

Аліна Пухальська – сомельє та блогерка, яку також знають після участі у шоу "Холостяк" та "МастерШеф". Зірка для 24 Каналу розповіла, що на Різдво завжди приїжджає до бабусі у Кривий Ріг – це традиція, яку вона дотримується щороку.

Ми разом готуємо, дивимося старі фото і згадуємо різні історії. Дуже затишно й по-домашньому. Я люблю ці моменти, бо саме вони створюють настрій і нагадують про важливе,

– зізналась Аліна Пухальська.

Обов'язковою частиною свят для Аліни є кутя – це головна різдвяна страва її сім'ї. Сомельє також зізналася, що хотіла б створити такі моменти щастя для своїх дітей, а колись і онуків. Вона прагне не тільки продовжити дотримуватися родинних традицій, але й запровадити свої власні.

"Що б не відбувалося в житті, це дійсно магічний період", – вважає Аліна Пухальська.



Аліна Пухальська у дитинстві (зліва) / Фото пресслужби

Справжньою магією для Аліни також завжди був Новий рік.

Я пам'ятаю салюти, мандарини, яскраві вогні на ялинці та відчуття, що може статися щось дивовижне. Зараз перед святами багато роботи й справ, і все вже не так безтурботно, як раніше. Але я все одно намагаюся зустрічати їх із близькими, щоб знову відчути трохи тієї дитячої радості,

– поділилась сомельє.

Аліна Пухальська вважає, що саме в цьому і полягає магія свят – збиратися з важливими людьми та знову повірити у дитячу казку.

