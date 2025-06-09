Після натяку на заручини: зірка "Ліги сміху" заговорила про весілля з бойфрендом
- Олександра Машлятіна зізналась, що з бойфрендом не обговорюють весілля серйозно, хоча жартують на цю тему.
- Її бойфренд, 28-річний фотограф Іван Кабанков, молодший за неї на 4 роки, але різниця у віці не відчувається.
- Днями Машлятіна засвітилась з обручкою на спільному фото, але не підтвердила заручини.
Акторка "Жіночого Кварталу" та учасниця "Ліги сміху" Олександра Машлятіна днями засвітилась з обручкою на безіменному пальці. Після чуток про заручини зірка поділилась, чи обговорює з коханим весілля.
Олександра Машлятіна зізналась, що вони з бойфрендом не обговорюють весілля серйозно, хоч часто про це жартують. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Тур зірками".
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Всі все розуміють. Напевно, це я відхрещуюсь від цих розмов. "Не загадуймо наперед", "Там побачимо". Тому поки серйозно ми це не обговорюємо,
– розповіла зірка "Ліги сміху".
Бойфренд Олександри на 4 роки від неї молодший. Та гумористка зізналась, що різниця у віці між ними не відчувалась.
"Для мене не відчувалося, що Іван молодший. Для мене це стало відкриттям, що він трохи молодший. Це породило серію жартів, що "старших треба слухати", "я старша, я краще знаю". Але насправді він розсудливий і мудрий, дає підтримку. Я відчуваю себе маленькою дівчинкою поруч", – зауважила Машлятіна.
Що відомо про пару та ймовірні заручини
- Олександра Машлятіна чи не вперше показала свого бойфренда на початку року. Ним виявився 28-річний український фотограф Іван Кабанков.
- В інтерв'ю Маші Єфросиніній гумористка зізналась, що вони познайомились у барі, а також він пропонував їй влаштувати фотосесію. Згодом пара почала зустрічатись.
- Днями вони поділилися новим спільним фото, де на руці Олександри засвітилась обручка. Та акторка не підтвердила, але й не спростувала думки фанів про заручини. Лише залишила підпис:"Ой, що це коїться?".