Сиділи в клубі до 4-ї ранку, – зірка "Спіймати Кайдаша" вперше розповів про ігрову залежність

Відомий український актор Віктор Жданов, якого глядачі добре пам'ятають за серіалом "Спіймати Кайдаша", вперше розповів про непростий період у своєму житті – він мав залежність від ігрових автоматів.

Він розсекретив, як це сталося і хто йому допоміг розв'язати проблему. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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За словами актора, все почалося під час виступів у нічних клубах. Там доводилося чекати між виходами на сцену, і поруч були автомати.

Ми сиділи в клубі з 22:00 до 4-ї ранку. Один виступ – о 23:00, другий – о 02:00, третій – о 03:30. Робити було нічого, автомати були поруч. А ще й злидні підштовхують,

– поділився Жданов.

Довгий час він приховував проблему, поки дружина – акторка Олена Хохлаткіна – не поставила ультиматум.

Вона сказала: або сім'я, або автомати. Я обрав сім'ю,

– зізнався актор.

Інтерв'ю з Віктором Ждановим: дивіться відео онлайн

Які ще українські зірки були залежні від азартних ігор?

Про свою ігрову залежність раніше розповідав актор Артур Логай, відомий за роллю в серіалі "Київ вдень та вночі". У підлітковому віці він почав грати на автоматах, бо хотів швидко заробити. З часом у нього з'явилися борги, і ситуація вийшла з-під контролю. Якось Артур навіть виніс з дому мамині прикраси, щоб мати гроші на гру. Лише у 18 років він зміг зупинитися та назавжди покінчити з азартом.